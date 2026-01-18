Il Milan trova il guizzo decisivo: battuto anche il Lecce

Partita bloccata per oltre un’ora

Il Milan ha dovuto sudare a lungo prima di avere la meglio sul Lecce, capace di imbrigliare il gioco rossonero per più di settanta minuti. La squadra salentina si è affidata a una prova difensiva ordinata e alle parate di Falcone, protagonista assoluto fino a quel momento nel respingere ogni tentativo degli avversari.



Il gol che decide il match

A sbloccare una situazione complicata ci ha pensato Fullkrug, che con una giocata decisiva ha finalmente superato il portiere giallorosso e consegnato tre punti pesanti al Milan. Un successo fondamentale che consente ai rossoneri di portarsi a sole tre lunghezze dall’Inter, rilanciando la corsa nelle zone alte della classifica.