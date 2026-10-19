Lazio, Gudmundsson atteso da nuovi controlli: cosa emerge sulla spalla
Dopo l'assenza a Torino, Gudmundsson sarà sottoposto a controlli alla spalla sinistra. Intanto migliorano le condizioni di Rovella e Cancellieri.
Le assenze della Lazio a Torino
Il quadro dei giocatori assenti nella trasferta comprendeva dunque quattro nomi. Secondo quanto riportato da Radiosei, Gli aggiornamenti disponibili riguardano Rovella e Cancellieri, entrambi in miglioramento, e i prossimi accertamenti di Gudmundsson.
Rovella e Cancellieri, come procede il recupero
Gli esami svolti la settimana scorsa hanno evidenziato un miglioramento delle condizioni di Rovella. Il centrocampista è fermo per uno stiramento al polpaccio riportato in occasione di Lazio-Genoa. Ha aumentato i carichi di lavoro e a breve si riunirà al gruppo.
Un percorso verso il rientro riguarda anche Cancellieri. A inizio sosta, una caduta gli ha causato una ferita al ginocchio destro; anche per lui è previsto a breve il ritorno in gruppo.
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