Roma-Real Madrid, spunta una bandiera della Lazio nel settore ospiti

Il gemellaggio tra la Lazio e il Real Madrid si è fatto sentire anche in questa serata scoppiettante allo stadio olimpico di Roma, dove è andata in scena la seconda giornata di Champions League tra i blancos e la Roma di Gianpiero Gasperini.

Dopo Inter, Napoli e Como, sconfitto in trasferta per mano del Feyenoord, anche la Roma subisce una pesante delusione europea. Gli 83' dominanti dei giallorossi non sono bastati per conquistare la prima vittoria in Champions: il Real si accede nel finale, mentre la Roma va completamente in blackout e subisce 3 gol in soli 7 minuti. Una rimonta lampo che permette agli spagnoli di imporsi per 3-4.

Nel frattempo, non è passata inosservata la presenza di una bandiera della Lazio nel settore ospiti del Real Madrid. Un chiaro richiamo al gemellaggio tra le due squadre, che si è fatto ancora più sentire in una gara speciali contro i rivali storici dei biancocelesti.