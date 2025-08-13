Di Canio punzecchia Sarri: "Ha giocato di furbizia. Anni fa avrebbe detto 'mi avete tradito'"

Un ritorno quello di Maurizio Sarri che ha rincuorato molti e lasciato interdetti altri. Il tecnico toscano è tornato sulla panchina biancoceleste dopo le dimissioni delle scorso anno, ma in un contesto diverso da come lo aveva lasciato. Il mister, come gli stessi tifosi, prospettava in un mercato strategico, in cui la dirigenza poteva sondare i colpi migliori da mettere a disposizione di Sarri. Tuttavia, il blocco arrivato ad inizio sessione ha lasciato perplesso tutto l'ambiente Lazio, come anche lo stesso tecnico. Una situazione - unica in Italia - di completa immobilità, su cui società e lo stesso Sarri hanno dovuto fare i conti.

Paolo Di Canio ha invece espresso un parere differente sulle pagine della Gazzetta dello Sport: l'ex attaccante biancoceleste ha tirato una stoccata contro la scelta di Sarri di rimanere alla Lazio, rivelando che in altri momenti della sua carriera probabilmente il tecnico non avrebbe avallato tale situazione.

Sul ritorno di Sarri

Se sia un bene o un male lo dirà il tempo. Sarri è tornato dopo poco tempo e si trova in una posizione comoda: se le cose dovessero andare male, potrà sempre dire che non è colpa sua, perché non gli è stato fatto il mercato. È un vantaggio, questo, ma mi fa riflettere. Lo stimo molto e penso che qualche anno fa, in una situazione simile, avrebbe lasciato dicendo: ‘Mi avete tradito’.

Continua l'ex Lazio