Auguri a Bruno Giordano: il messaggio della società

Un augurio speciale quest'oggi per uno dei gioielli più raffinati della storia del calcio biancoceleste. Nel giorno del suo sessantanovesimo compleanno la Lazio, sul proprio sito ufficiale, ha voluto fare gli auguri ad uno degli attaccanti più forti della sua stori, una leggenda che ha ispirato intere generazioni laziali e non solo: Bruno Giordano. Di seguito il comunicato ufficiale.

Il messaggio della S.S.Lazio

Spegne oggi 69 candeline Bruno Giordano. L’ex attaccante della Lazio, prodotto del settore giovanile biancoceleste, ha esordito in prima squadra il 5 ottobre 1975 realizzando il gol vittoria ad un passo dal 90’ nella trasferta al Ferraris contro la Sampdoria. Con l’Aquila fino al 1985, ha collezionato in totale 254 presenze e messo a segno 108 reti (quinto miglior bomber di sempre della Prima Squadra della Capitale e calciatore con il maggior numero di gol realizzati nelle coppe nazionali con la maglia laziale con 18 centri).

L'aneddoto tra Maradona e Giordano

Il quotidiano argentino Olè ha riportato le parole di Maradona su Bruno Giordano, suo compagno di squadre nel Napoli del duplete 1987, e su come lo convinse a trasferirsi dalla Lazio al Napoli. Le sue parole furono: