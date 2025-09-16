Champions League: la Juventus pareggia al 96' grazie ai gol di Yildiz, Vlahovic e Kelly

Questa sera la Juventus ha disputato la sua prima partita stagionale di Champions League che, però, non è terminata come ci si sarebbe aspettato dalla squadra che ha rifilato 4 gol all'Inter, sabato scorso. I gol di Yildiz, Vlahovic (2) e Kelly infatti, non sono bastati per agguantare i primi tre punti, ma sono stati indispensabili per non mandare all'aria tutti gli sforzi portati avanti fino ad ora.

Photo by Valerio Pennicino/Getty Images via Onefootball

Le formazioni iniziali

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Bremer, Kelly, Kalulu; McKennie Koopmeiners, Thuram, Cambiaso, Yıldız, Openda; David.

Borussia Dortmund (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy.

La partita

Dopo i primi 45 minuti più che equilibrati, senza nessuna delle due squadre che ha spiccato sull'altra, il secondo tempo è stato ricco di azioni e di gol: al 51', Adeyemi porta in vantaggio il Borussia Dortmund che, però, non ha esultato per molto tempo a causa del pareggio della Juventus, grazie alla rete di Yildiz (64').

Dopo un solo minuto la squadra tedesca è tornata in vantaggio con il gol di Nmecha al quale, poco dopo, ha risposto Vlahovic. Anche in questo caso, però, i bianconeri non sono riusciti a mantenere il risultato: al 74' ha segnato Yan Couto.

All'85', a causa di un tocco di mano da parte di Kelly, Bansebaini ha segnato il 4-2 su rigore.

Nonostante tutto, la Juventus continua ad attaccare e ad essere presente: al 94' Vlahovic ha firmato la sua prima doppietta stagionale; all'ultimo minuto, invece, Kelly è riuscito a farsi perdonare dai tifosi bianconeri, siglando il pareggio.