Tottenham in caduta libera: Tudor verso la crisi Spurs

Il Tottenham di Tudor continua a sprofondare sotto la sua guida, con la Retrocessione che diventa una minaccia sempre più concreta. Dopo le difficili parentesi con Lazio e Juventus, il tecnico croato fatica a trovare stabilità nel proprio percorso professionale. Contro il Fulham è arrivata la quarta sconfitta consecutiva, mentre nel mirino dei tifosi è finito Guglielmo Vicario per un incredibile calcio di punizione calciato dalla propria metà campo. Incredibile anche l’applauso di Tudor, che ha scatenato la rabbia dei sostenitori.

L’approdo di Igor Tudor sulla panchina del club londinese, dopo l’esonero di Thomas Frank lo scorso 14 febbraio, non ha portato benefici, ma sembra aver aggravato il periodo nero del Tottenham Hotspur, sconfitto prima in casa dall’Arsenal e poi a Craven Cottage contro il Fulham. Il bilancio parla di quattro ko di fila: considerando solo il campionato, gli Spurs non conquistano i tre punti in Premier League da dicembre (1-0 al Crystal Palace) e ora la Retrocessione Spurs sembra uno scenario meno lontano del previsto. Il vantaggio sul West Ham United, terzultimo, è di appena quattro punti.

L’ambiente è teso e preoccupato, ma anche irritato per le prestazioni offerte. La squadra appare confusa, diversi calciatori commettono errori banali, nonostante una rosa tra le più costose della Premier League, con profili come gli ex Juventus Cristian Romero e Randal Kolo Muani, Xavi Simons, James Maddison, Dominic Solanke e il nuovo arrivato, molto contestato, Conor Gallagher.