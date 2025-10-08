Lazio senza Zaccagni: Noslin sorpassa Pedro, Isaksen resta indietro nelle gerarchie di Sarri

Si apre la competizione per il ruolo lasciato libero dal capitano, assente per infortunio. L’assenza di Zaccagni offre un’occasione a tutti gli esterni offensivi della Lazio pronti a mettersi in mostra. Con l’infortunio del numero 20, fermo per circa tre settimane, si apre una corsa a tre per presidiare la fascia sinistra. La diagnosi è stata una lesione muscolare, rimediata durante Lazio-Atalanta, che lo terrà ai box fino a fine ottobre, con possibile rientro previsto per la gara contro il Pisa. La sua indisponibilità obbliga Sarri a individuare il sostituto più adatto, con Pedro, Noslin e Isaksen che si giocano le proprie carte.

zaccagni ipa

Emergenza in fascia: Pedro e Noslin in vantaggio su Isaksen

Come riporta Il Corriere dello Sport, conclamato lo stop di Zac, si apre il primo duello allargato fra le ali rimaste a disposizione. Isaksen, sulla carta un titolare della Lazio prima della preparazione, è al momento quello più indietro e svantaggiato, ancora debilitato per l’intera estate trascorsa con la mononucleosi. La fase di riabilitazione è stata lunga e faticosa e sono mancate spesso le energie. L’attuale convocazione in Nazionale lo ha rinfrancato e tranquillizzato, ma anche fatto scivolare dietro alle candidature di Pedro e Noslin per la partita di Bergamo. Isaksen lavorerà lontano da Formello e tornerà alla base solo all’inizio della prossima settimana. C’è anche un altro aspetto che penalizza il danese: il Comandante, per adesso, lo vede esclusivamente come giocatore di destra. Il suo impiego, quindi, lo costringerebbe a traslocare Cancellieri sulla corsia mancina, come successo nel finale di partita contro il Torino. Adesso, però, visto l’ottimo stato di forma, sembra impensabile modificare la posizione dell’ex Verona. Il goal al Genoa è l’ultima doppietta dovrebbero mettere al riparo il giovane da eventuali spostamenti: ecco perché Pedro e Noslin vanno considerati in vantaggio sull’utilizzo di Isaksen.

