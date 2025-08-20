Castrovilli, si apre un nuovo capitolo: un ritorno inaspettato

Arrivato alla Lazio la scorsa estate da svincolato, Gaetano Castrovilli ha trascorso sei mesi sotto la guida di Baroni, prima di essere ceduto a parametro zero al Monza durante il mercato di gennaio. L’esperienza nella capitale si è rivelata decisamente deludente per il centrocampista di Canosa di Puglia, che ha totalizzato solo 158 minuti complessivi, spesso entrando a gara in corso senza riuscire a lasciare un'impronta significativa. Dopo l'esperienza al Monza, ora si apre un nuovo capitolo per il centrocampista classe 1997.

Castrovilli, il ritorno clamoroso

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Gaetano Castrovilli torna al Bari dopo otto anni di assenza. Nella squadra pugliese il centrocampista ha mosso i primi passi nel calcio, militando prima nelle giovanili e poi nell’Under19. Un ritorno che chiude idealmente un cerchio dopo le sue recenti esperienze in Serie A.

Bari-Castrovilli, accordo raggiunto

Dopo anni, Castrovilli torna a casa, al Bari, club che ha creduto in lui e che lo ha lanciato nel professionismo. Il centrocampista ha trovato nelle ultime ore l’accordo definitivo con la società e farà parte della squadra guidata da Fabio Caserta, attualmente in Serie B. Con la maglia della sua città, Castrovilli lotterà per aiutare il Bari a tornare nella massima serie.