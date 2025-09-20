Lazio, ultimi biglietti disponibili per il derby: il comunicato

Circa 200 posti tra Tribuna Tevere e Monte Mario: vendita anche al botteghino di Via Nigra

Matteo Ischiboni /
Fraioli
Fraioli

La comunicazione del club

La S.S. Lazio ha annunciato che sono stati messi a disposizione circa 200 posti residui, distribuiti tra la Tribuna Tevere e la Tribuna Monte Mario.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Dove acquistare i tagliandi

I biglietti ancora disponibili potranno essere acquistati anche domani presso il botteghino di Via Nigra. Un’ultima occasione per i tifosi biancocelesti di assicurarsi un posto allo stadio e sostenere la squadra.

Lazio, i convocati di Sarri per il derby: la scelta su Rovella