Lazio, ultimi biglietti disponibili per il derby: il comunicato
Circa 200 posti tra Tribuna Tevere e Monte Mario: vendita anche al botteghino di Via Nigra
Fraioli
La comunicazione del club
La S.S. Lazio ha annunciato che sono stati messi a disposizione circa 200 posti residui, distribuiti tra la Tribuna Tevere e la Tribuna Monte Mario.
Dove acquistare i tagliandi
I biglietti ancora disponibili potranno essere acquistati anche domani presso il botteghino di Via Nigra. Un’ultima occasione per i tifosi biancocelesti di assicurarsi un posto allo stadio e sostenere la squadra.