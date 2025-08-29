Lazio, ultimi giorni di mercato per le uscite: il punto

Noslin e Gigot verso l’addio

Nelle ultime ore di mercato la Lazio continua a muoversi soprattutto sul fronte delle cessioni. I riflettori sono su Noslin: sfumata l’opzione Parma, restano vive le piste Feyenoord e Championship, senza escludere sorprese last minute in Serie A. Per Gigot, dopo l’interesse della Cremonese, si è fatto avanti anche il Cagliari, ma il francese preferisce l’estero. Lo seguono Rizespor, altri club turchi, il Paok e arrivano anche offerte da Dubai e Qatar. Come sottolinea Il Messaggero, l’ex OM lascerà comunque Formello: non si sta allenando proprio per evitare rischi di infortunio in vista del trasferimento.

I nodi Hysaj e Basic

Più intricate le situazioni di Hysaj e Basic. Entrambi hanno contratti in scadenza e stipendi elevati che frenano le trattative. La strategia studiata dal club è proporre un rinnovo con ingaggio spalmato, così da favorire un prestito con obbligo di riscatto. Saranno dunque giornate decisive, tra incastri e mosse in extremis, con un obiettivo chiaro: alleggerire la rosa e liberare spazio per operare con maggiore libertà a gennaio.