Taylor: “La Coppa Italia è il nostro obbiettivo principale. Sullo stadio vuoto…”

Le parole del centrocampista biancoceleste ai microfoni di Sky Sport

Emanuele Petrucci
Ai microfoni di Sky Sport, Kenneth Taylor ha parlato del suo primo mese in biancoceleste e ha espresso l’obbiettivo stagionale della squadra: queste le sue dichiarazioni integrali.

Lazio, le parole di Taylor ai microfoni di Sky Sport 

Ovviamente fa piacere essere negli undici titolari: è ciò per cui ci alleniamo e giochiamo ogni giorno. Sinceramente non me lo aspettavo così presto, ma io provo sempre a dare il massimo in partita e a dimostrare in allenamento quello che so fare. Poi, alla fine, è sempre l’allenatore a decidere. Il mister mi chiede di partecipare sia alla fase difensiva sia a quella di costruzione. Sto lavorando molto soprattutto sull’aspetto difensivo, dove credo di poter migliorare ancora tanto. Ogni professionista vuole essere sempre al top, per crescere personalmente e aiutare la squadra.
 

Gli obbiettivi della Lazio e lo stadio vuoto

Vogliamo arrivare più in alto possibile in classifica, anche se il nostro obiettivo principale resta la Coppa Italia. La Serie A però non è finita e cercheremo di fare del nostro meglio per scalare posizioni. Uno stadio pieno dà una spinta enorme alla squadra: è un fattore molto importante. Giocare senza pubblico, invece, credo ci abbia un po’ condizionati.

