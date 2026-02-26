Taylor: “La Coppa Italia è il nostro obbiettivo principale. Sullo stadio vuoto…”

Ai microfoni di Sky Sport, Kenneth Taylor ha parlato del suo primo mese in biancoceleste e ha espresso l’obbiettivo stagionale della squadra: queste le sue dichiarazioni integrali.

Taylor - Fraioli

Lazio, le parole di Taylor ai microfoni di Sky Sport

Ovviamente fa piacere essere negli undici titolari: è ciò per cui ci alleniamo e giochiamo ogni giorno. Sinceramente non me lo aspettavo così presto, ma io provo sempre a dare il massimo in partita e a dimostrare in allenamento quello che so fare. Poi, alla fine, è sempre l’allenatore a decidere. Il mister mi chiede di partecipare sia alla fase difensiva sia a quella di costruzione. Sto lavorando molto soprattutto sull’aspetto difensivo, dove credo di poter migliorare ancora tanto. Ogni professionista vuole essere sempre al top, per crescere personalmente e aiutare la squadra.



Gli obbiettivi della Lazio e lo stadio vuoto