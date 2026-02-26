L’Al-Hilal perde la vetta, Inzaghi in bilico? Le ultime dall’Arabia

Le ultime dall’Arabia Saudita sul futuro di Simone Inzaghi, attuale tecnico dell’Al-Hilal

Emanuele Petrucci /
Simone Inzaghi
Simone Inzaghi - Depositphotos

L’Al-Hilal è in calo

Nelle ultime gare, il rendimento della squadra di Simone Inzaghi è visibilmente calato: nelle ultime due gare sono arrivati due pareggi. Qualche giornata fa era primo in classifica con un buon vantaggio sulla seconda, adesso invece si trova terzo in classifica a tre punti dall’Al-Nassr primo.

inzaghi lazio inter Al-Hilal

Inzaghi in bilico? La ricostruzione 

Secondo alcuni cronisti sauditi, le prossime gare dell‘Al-Hilal saranno fondamentali per la permanenza di Inzaghi. La situazione va monitorata.

