L’Al-Hilal perde la vetta, Inzaghi in bilico? Le ultime dall’Arabia

L’Al-Hilal è in calo

Nelle ultime gare, il rendimento della squadra di Simone Inzaghi è visibilmente calato: nelle ultime due gare sono arrivati due pareggi. Qualche giornata fa era primo in classifica con un buon vantaggio sulla seconda, adesso invece si trova terzo in classifica a tre punti dall’Al-Nassr primo.

Inzaghi in bilico? La ricostruzione

Secondo alcuni cronisti sauditi, le prossime gare dell‘Al-Hilal saranno fondamentali per la permanenza di Inzaghi. La situazione va monitorata.