Women | Ecco la designazione arbitrale per Milan-Lazio

Questo weekend torna in campo la Lazio Women e lo fa andando ospite del Milan per la sfida valevole per la quarta giornata di Serie A Women Athora. Sono state svelate poco fa le designazioni arbitrali per le gare in programma nel weekend.

Grassadonia - LazioPress

Scelto l'arbitro per Milan-Lazio Women

È stato incaricato di dirigere il match tra Lazio Women e Milan l'arbtrio Davide Galiffi della sezione di Alghero. I suoi assistenti saranno Usman Ghani Arshad e Andrea Recupero. Il Quarto Uomo sarà Edoardo Borello mentre al FVS spetterà a Veronica Martinelli

