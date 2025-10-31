Women | Ecco la designazione arbitrale per Milan-Lazio
Sono state svelate poco fa le designazioni arbitrali per le gare in programma nel weekend
Scelto l'arbitro per Milan-Lazio Women
Il comunicato della Lazio
La designazione arbitrale della 4ª giornata del campionato Serie A Women Athora ha assegnato la direzione della gara Milan-Lazio Women a Davide Galiffi della sezione di Alghero, coadiuvato dagli assistenti Usman Ghani Arshad e Andrea Recupero. Il quarto ufficiale sarà Edoardo Borello, mentre l`operatore FVS sarà Veronica Martinelli.