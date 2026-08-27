Pinamonti dice addio al Sassuolo: "Mi sono sentito a casa, una parte di me resterà sempre qui"
Andrea Pinamonti, appena arrivato nel club biancocelste, ha detto addio al Sassuolo tramite un post sui social
Andrea Pinamonti, appena arrivato nel club biancocelste per 3 milioni più vari bonus per raggiungere la richiesta dei neroverdi di 15 milioni, ha detto addio al Sassuolo.
Le parole di Pinamonti
Quando sono arrivato a Sassuolo, non potevo sapere quanto sarebbe diventato importante per me questo posto. Ma dopo quattro anni, posso indubbiamente dire che mi sono sentito a “casa”. Sono arrivato poco più che ventenne e me ne vado da uomo, ma soprattutto da padre e da calciatore più consapevole. Ringrazio società, allenatori, compagni, tifosi e tutti coloro che mi hanno accompagnato in questi anni. Ora è tempo di una nuova sfida. Ma una parte di me resterà sempre qui. Grazie, Sassuolo.