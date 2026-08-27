Pinamonti dice addio al Sassuolo: "Mi sono sentito a casa, una parte di me resterà sempre qui"

Andrea Pinamonti, appena arrivato nel club biancocelste, ha detto addio al Sassuolo tramite un post sui social

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Andrea Pinamonti, appena arrivato nel club biancocelste per 3 milioni più vari bonus per raggiungere la richiesta dei neroverdi di 15 milioni, ha detto addio al Sassuolo.

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Le parole di Pinamonti

Quando sono arrivato a Sassuolo, non potevo sapere quanto sarebbe diventato importante per me questo posto. Ma dopo quattro anni, posso indubbiamente dire che mi sono sentito a “casa”. Sono arrivato poco più che ventenne e me ne vado da uomo, ma soprattutto da padre e da calciatore più consapevole. Ringrazio società, allenatori, compagni, tifosi e tutti coloro che mi hanno accompagnato in questi anni. Ora è tempo di una nuova sfida. Ma una parte di me resterà sempre qui. Grazie, Sassuolo. 

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