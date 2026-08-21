Calciomercato Lazio, Moretto: "Il Rennes è su Boulaye Dia…"
Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Rennes, squadra di Ligue 1, sarebbe interessata a Boulaye Dia della Lazio
Dia in Lazio-Atalanta
La Lazio si sta muovendo in questo calciomercato tra mille difficoltà economiche e tecniche con Gattuso che fin dall'inizio della sessione ha chiesto un centravanti. Attenzione però anche al capitolo uscite.
Il Rennes è su Dia
Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Rennes, squadra di Ligue 1, sarebbe interessata a Boulaye Dia della Lazio.