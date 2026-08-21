Calciomercato Lazio, Moretto: "Il Rennes è su Boulaye Dia…"

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Rennes, squadra di Ligue 1, sarebbe interessata a Boulaye Dia della Lazio

Beniamino Civitelli /
Dia in Lazio-Atalanta
Dia in Lazio-Atalanta

La Lazio si sta muovendo in questo calciomercato tra mille difficoltà economiche e tecniche con Gattuso che fin dall'inizio della sessione ha chiesto un centravanti. Attenzione però anche al capitolo uscite.

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Il Rennes è su Dia

Dia - Proietto
Dia - Proietto

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il Rennes, squadra di Ligue 1, sarebbe interessata a Boulaye Dia della Lazio.

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