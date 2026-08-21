Lazio-Gattuso, mercato ad alta tensione: le voci sul 'possibile divorzio'

La Lazio non supera il controllo su Bamba Dieng. Sfuma così anche l’ultimo profilo individuato per rinforzare l’attacco biancoceleste. A fermare l’operazione è ancora una volta il ginocchio dell’attaccante, lo stesso che nel 2022 aveva bloccato il suo trasferimento al Leeds e, poche settimane fa, il tesseramento con i curdi dell’Amed SK nel campionato turco.

Un problema che poteva essere previsto. Non a caso il direttore sportivo Fabiani aveva subordinato la firma sul contratto triennale al superamento delle visite mediche svolte ieri mattina alla Pret Medica dell’Eur. Un passaggio tutt’altro che scontato considerando i precedenti del giocatore.

Nel caos che sta attraversando la Lazio, dentro e fuori dal campo, arriva dunque un nuovo caso. Le risonanze approfondite effettuate sul ginocchio hanno fatto riemergere le problematiche alla cartilagine e hanno portato allo stop dell’acquisto del 26enne senegalese.

Bamba Dieng, niente Lazio: firma con la Stella Rossa

La situazione ha però avuto un epilogo differente nel giro di poche ore. Bamba Dieng ha infatti ottenuto l’idoneità dopo gli esami sostenuti nel pomeriggio a Belgrado.

Alla fine, l’attaccante svincolato firmerà oggi con la Stella Rossa. Una vicenda che assume i contorni di una doppia beffa per la Lazio, considerando che il club serbo aveva mostrato interesse anche per Petar Ratkov, attaccante che Gennaro Gattuso continua a vedere poco.

Proprio Ratkov è stato uno degli argomenti del confronto di lunedì. Fabiani ha provato a convincere Gattuso sul suo utilizzo. Anche a Lotito non è piaciuta l’assenza del giocatore nella sfida contro il Mantova, terminata con l’esordio choc dei biancocelesti.

Il tecnico, però, resta fermo sulla propria posizione. Rino Gattuso vuole un altro bomber per completare il reparto offensivo della Lazio.

Lazio-Gattuso, tensione sul mercato e voci di possibile divorzio

Il mancato arrivo di Dieng aumenta, secondo quanto riportato da Il Messaggero, ulteriormente la tensione intorno al mercato della Lazio.

Sale ancora la tensione sul mercato, a tal punto da generare voci incontrollate (e per il momento infondate) di divorzio, ma è chiaro che le prossime mosse potrebbero segnare uno spartiacque decisivo.

Resta comunque evidente il momento di forte tensione. Gattuso continua a chiedere un nuovo attaccante, mentre la vicenda Dieng aggiunge un altro capitolo alle complicate manovre biancocelesti. Le prossime mosse della Lazio sul mercato potrebbero così rappresentare uno spartiacque decisivo.