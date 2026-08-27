Infortunio per Dele-Bashiru e Marusic: out per 20 giorni

Prima tegola di stagione per Gennaro Gattuso. Il nuovo tecnico biancoceleste ha perso Dele-Bashiru e Marusic, entrambi usciti a gara in corso contro il Bologna.

Dele-Bashiru e Marusic out per 20 giorni

Stando alle ultime indiscrezioni, i due giocatori avrebbero rimediato uno stiramento di primo grado ai flessori, che li obbliga a restare ai box per almeno 15-20 giorni. Sia Marusic che Dele-Bashiru salteranno le prossime tre partite di campionato con Genoa, Udinese e Milan, ma potrebbero rientrare in occasione della trasferta di Venezia.