Infortunio per Dele-Bashiru e Marusic: out per 20 giorni

Ginevra Sforza /
Photo by Emmanuele Ciancaglini/Getty Images via Onefootball
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Prima tegola di stagione per Gennaro Gattuso. Il nuovo tecnico biancoceleste ha perso Dele-Bashiru e Marusic, entrambi usciti a gara in corso contro il Bologna.

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Dele-Bashiru e Marusic out per 20 giorni

Stando alle ultime indiscrezioni, i due giocatori avrebbero rimediato uno stiramento di primo grado ai flessori, che li obbliga a restare ai box per almeno 15-20 giorni. Sia Marusic che Dele-Bashiru salteranno le prossime tre partite di campionato con Genoa, Udinese e Milan, ma potrebbero rientrare in occasione della trasferta di Venezia.

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