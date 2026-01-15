Cardone: "Rayan? Affare possibile con questa cifra. Il Bournemouth ha puntato anche..."

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto, come ogni mattina, il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, di seguito le sue parole. Il giornalista si è soffermato sul tema più caldo in casa Lazio: il mercato. Uno degli obiettivi che sta seguendo la dirigenza è Rayan del Vasco da Gama, centravanti brasiliano di 19 anni. E proprio sul classe 2006 Cardone ha fatto chiarezza sulla fattibilità dell'operazione.

Cardone a Radiosei

Ora sarà necessario comprare una mezzala anche se, la società mi sembra molto concentrata su Rayan. In caso di apertura da parte del Vasco ci potrebbe essere la partenza del ds verso il Brasile. Si tratta di un investimento importante perché andrebbe a superare i 20 milioni. Il Vasco chiede 45 milioni, ma l'affare è possibile anche per 25 milioni più il 50% sulla futura rivendita, in questo modo il club brasiliano si siederebbe a parlare. Senza un’apertura da parte del Vasco sarebbe inutile partire e andare in Brasile, ma prima è necessario mettere in piedi una trattativa che si potrebbe chiudere. Resto perplesso dal progetto tecnico della Lazio perché al momento la priorità è la mezzala per Sarri, e dopo il sorpasso del Bournemouth per Toth sembra esserci stato un blocco. Casualmente, il direttore sportivo del club inglese è Thiago Pinto e ha puntato tutti gli obiettivi della Lazio: prima Toth, poi Rayan e ora anche per Fabbian. Strano. Per il brasiliano si tratterebbe di un acquisto per il futuro, utile anche per esigenze tecniche, visto che in questo momento non c'è un reale bisogno di un altro centravanti in rosa.

Prosegue il giornalista