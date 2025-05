Lazio-Lecce, Giampaolo: “Conta fare una grande impresa”

L’ultima giornata di Serie A

Manca pochissimo per l’ultima sfida stagionale della Lazio che, davanti ai propri tifosi, affronterà il Lecce impegnato alla lotta per non retrocedere. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico Giampaolo ha parlato dell’ importanza di questa gara per i salentini.

Rovella, Lazio, Lecce - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Le parole di Giampaolo ai microfoni di Sky Sport

Oggi conta fare una grande impresa. Il Lecce non si è mai salvato per tre stagioni consecutive, il valore sarebbe storico oltre che sportivo. In palio ci sono tante cose, i giocatori ne sono consapevoli. È una partita da all-in, ora o mai più.

Il tecnico del Lecce a Dazn