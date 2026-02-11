La replica di Fiorello: "La mia non è una battuta, è una voce che gira…"

Le parole di ieri pronunciate da Fiorello in diretta a La Pennicanza hanno creato grande fermento nell'etere biancoceleste parlando di una prossima futura cessione della Lazio.

Oggi in diretta il conduttore ha precisato rispetto a quanto affermato nella trasmissione andata in onda ieri.

Per la cosa che ho detto ieri, oggi siamo sul Corriere della Sera. Ci sono, purtroppo, abbiamo lasciato il segno. Non ho mai detto la parola Lotito, chi dice Lotito muore (ride, ndr.). La mia non è una battuta, se facessi battute così me ne andrei alle Maldive insieme a Pucci. È una cosa che ho detto che potrebbe essere vera, come potrebbe non esserlo. Non so chi si compra la Lazio. O per lo meno, so di chi è la voce… In Italia ci sono 72 miliardari, credo. E questo è uno… La voce! È una voce che gira per i bar di Roma e io l’ho sentita. Chiedo scusa, preso dalla transagonistica l’ho buttata là, ho sbagliato. Non si dicono queste cose perché poi getti nello scompenso. Però, la Lazio è salita in borsa del 6,42%… Potrei essere indagato per insider trading…