Lazio, grande rischio per Toma Basic: pericolo di più giornate di squalifica

Nonostante la strabiliante vittoria a Parma in inferiorità numerica, grazie alla rete di Tijjani Noslin, ci sono state anche notizie negative per il mister, infatti, per l'incontro con la Cremonese, in programma sabato 20 dicembre alle ore 18:00 allo stadio Olimpico, dovrà fare a meno sia del capitano Mattia Zaccagni sia di Toma Basic, passato da fuori lista a pedina indispensabile, infatti, entrambi i biancocelesti sono stati espulsi da Marchetti per un presunto fallo su Estévez.

Lazio, quante giornate rischia Basic

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il rischio maggiore per il Comandante Maurizio Sarri è di perdere Toma Basic per due giornate, precisamente per la gara contro la Cremonese e Udinese. A peggiorare la situazione a centrocampo ci pensa la partenza di Dele-Bashiru per la Coppa d'Africa e, con poche pedine a disposizione, l'unica soluzione per il mister è di schierare Matias Vecino con Guendouzi e Cataldi, tenendo Belahyane come unica riserva.

