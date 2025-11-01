Women, Oliviero: "Sfortunate e disattente. Ripartiamo dall'atteggiamento"

Gara da cardiopalma quella andata in scena al Velodromo Attilio Pavesi di Fiorenzuola d'Arda tra Milan e Lazio. Nonostante il risultato finale, va dato merito alla prestazione fornita dalla squadra di Grassadonia che ancora una volta in questa stagione non sbaglia atteggiamento e conferma la sua aggressività offensiva.

Al termine del match di Milan-Lazio, Elisabetta Oliviero è intervenuta ai microfoni ufficiali della società la calciatrice biancoceleste, di seguito le sue parole.

Gli episodi cambiano le partite. Abbiamo tanto su cui riflettere. Potevamo rimontarle. Atteggiamento giusto e dobbiamo ripartire da quello. Loro sono una squadra veloce, dovevamo essere più attente sulle preventive, su cui dovremo lavorare meglio in settimana. Siamo state sfortunate, ma anche disattente su alcuni momenti.

Dal campo ho visto un atteggiamento buono, un buon gioco a tratti, abbiamo provato a fare quello su cui abbiamo lavorato in settimana. Potevamo segnare di più. Abbiamo preso due trasverse. Il goal ci avrebbe aiutato. C'è tanto su cui lavorare ma il campionato è lunghissimo.

Noi siamo un puzzle, di cui ognuno fa il suo a servizio della squadra. Solo con il collettivo il singolo può dare una mano. Sfida determinante con il Napoli, in cui dovremo ripartire più forti di prima.