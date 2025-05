Lazio-Juventus: un biancoceleste commenta il pareggio sui social

Attimi di terrore per i tifosi biancocelesti dopo la rete di Kolo Muani al 51', tuttavia, ci ha pensato il centrocampista Matias Vecino a salvare la situazione e a condurre le aquile ad un pareggio. Un punto che non cambia di molto la situazione in classifica e che rende la vita difficile alla rosa di Baroni, infatti, le prossime due partite in programma non saranno affatto facili. Il 18 maggio alle ore 15:00 le aquile scenderanno in campo a San Siro per affrontare l'Inter, squadra in corsa per lo scudetto, mentre il 25 maggio si disputerà Lazio-Lecce, a rischio retrocessione. In attesa dei due incontri, l' eroe di Lazio-Juventus, Matias Vecino, ha commentato sui social il risultato del match.

Matias Vecino sui social

