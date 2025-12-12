Primavera, Roma-Lazio 1-2: rimonta grintosa degli aquilotti

Prova inaspettata di forza per i giovanissimi biancocelesti della Primavera. Il risultato finale parla chiaro: Roma-Lazio 1-2. Un esito che ribalta tutti pronostici, sopratutto guardando la classifica e la differenza di punti raccolti fino alla partita di oggi. Il match combattutissimo fin dalle prime battute e viene deciso solo con un rete nel recupero, di Calvani, che fa esplodere i suoi azzittendo il Tre Fontane. Nel finale scatta anche una rissa in campo tra i giocatori in campo e non solo.

Il match

Successo laziale con i giallorossi che non vincono ancora e ora il taccuino che riguarda le stracittadine diventa pesante: sono cinque i derby persi consecutivamente. Dunque la Roma Primavera cade 1-2 nel derby al Tre Fontane dopo essere passata in vantaggio con Litti al 34′. I biancocelesti pareggiano con un autogol di Sangaré al 67′ e con una rete di Calvani al 92'.