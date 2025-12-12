Lecce-Pisa 1-0, ci pensa Stulic a decidere il match

E' la prima partita della 15sima giornata di serie A quella andata in scena allo stadio Via del Mare. A sfidarsi Lecce-Pisa. Un indiscusso scontro diretto per non retrocedere e tre punti in palio più pesanti del solito. La vittoria si colora di giallo e rosso grazie al gol ( il suo primo in campionato ) di Stulic che permette al Lecce di imporsi sul Pisa per 1-0.

L'andamento del match

Un match che si preannuncia fin da subito molto tattico. Squadre coperte e che non vogliono correre rischi, sopratutto dietro. Il Lecce è più propositivo, gioca meglio e ha anche un paio di discrete occasioni nel primo tempo. Su tutte quelle di Gaspar ( colpo di testa neutralizzato dal portiere del Pisa ) e Gabriel ( conclusione a sorpresa che sfiora il palo destro ) . Il primo tempo scivola via così.

Nella ripresa il copione non cambia: Lecce meglio, Pisa che si copre. I salentini vicinissimi al gol prima con Sottil e poi con Coulibaly. La svolta, meritata, arriva al minuto 72 grazie alla prima rete in serie A di Stulic. Il serbo si libera bene davanti al portiere e lo batte con freddezza. Finisce 1-0 per il Lecce sul Pisa.

Le rispettive classifiche

Sorride il Lecce, questa sera vittoria importante e tre punti che lo lanciano al 13simo posto in classifica e 16 punti accumulati. Dopo una partenza di campionato un pò a rilento la squadra salentina è in netta crescita.

Brutte notizie in casa Pisa con i toscani che speravano di risalire dalla zona bollente della retrocessione. Arriva invece la sconfitta che fa rimanere la squadra di Gilardino a 10 punti e al terzo ultimo posto nella classifica di serie A.