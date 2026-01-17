La Nigeria vince ai rigori la finale 3°/4° posto: Dele-Bashiru sbaglia dal dischetto

La Nigeria si è assicurata la medaglia di bronzo alla Coppa d'Africa grazie alla vittoria contro l'Egitto ai rigori. Dele-Bashiru ha fallito il suo penalty

Beniamino Civitelli /
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball
Photo by Paolo Bruno/Getty Images via Onefootball

È alle battute conclusive la Coppa d'Africa 2025-26, domani andrà in scena la finale tra Senegal e Marocco. Nel pomeriggio si è disputata, invece, la finale per il terzo e quarto posto tra Nigeria ed Egitto.

La Nigeria batte l'Egitto ai rigori

Dopo i tempi regolamentari che si sono conclusi a reti bianche per 0-0, la finale per la medaglia di bronzo della Coppa d'Africa 2025 è stata decisa ai rigori in cui ha trionfato la Nigeria con il risultato finale di 2-4. Fatali gli errori di Salah e Marmoush, i due giocatori più rappresentativi dell'Egitto, che hanno sbagliato proprio i primi due penalty calciati. Stessa sorte è toccata a Dele-Bashiru, che ha sbagliato il primo rigore calciato della lotteria facendosi ipnotizzare dal portiere. Il centrocampista biancoceleste è stato “salvato" dai compagni di squadra che dal dischetto sono stati impeccabili regalandosi il terzo posto in questa Coppa d'Africa.

Dele-Bashiru - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
Dele-Bashiru - Via onefootball (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

Il video del rigore di Dele-Bashiru

