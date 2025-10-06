Nazionali, Tavares per João Neves: il terzino biancoceleste convocato da Martínez

Dopo il grave errore nel derby contro la Roma, che ha portato i giallorossi a segnare il gol dell’1-0 definitivo, Nuno Tavares è tornato in campo prima nei minuti finali contro il Genoa, poi giocando tutti i 90 minuti nella sfida contro il Torino. Contro il Toro la sua prestazione non ha particolarmente convinto, segnata dalle continue lacune difensive, tuttavia pochi istanti fa è arrivata per il terzino sinistro un'ottima notizia: la convocazione con la Nazionale portoghese.

La convocazione

Ora, per il difensore si apre anche un’altra opportunità importante: è stato infatti convocato dalla nazionale portoghese ed è pronto a volare in Portogallo per rispondere alla chiamata del suo CT, Roberto Martínez, in vista dei prossimi impegni della sua nazionale per le qualificazioni al Mondiale 2026.

Il comunicato del Portogallo