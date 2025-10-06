Nazionali, Tavares per João Neves: il terzino biancoceleste convocato da Martínez
La convocazione del terzino biancoceleste per i prossimi impegni del Portogallo
Dopo il grave errore nel derby contro la Roma, che ha portato i giallorossi a segnare il gol dell’1-0 definitivo, Nuno Tavares è tornato in campo prima nei minuti finali contro il Genoa, poi giocando tutti i 90 minuti nella sfida contro il Torino. Contro il Toro la sua prestazione non ha particolarmente convinto, segnata dalle continue lacune difensive, tuttavia pochi istanti fa è arrivata per il terzino sinistro un'ottima notizia: la convocazione con la Nazionale portoghese.
La convocazione
Ora, per il difensore si apre anche un’altra opportunità importante: è stato infatti convocato dalla nazionale portoghese ed è pronto a volare in Portogallo per rispondere alla chiamata del suo CT, Roberto Martínez, in vista dei prossimi impegni della sua nazionale per le qualificazioni al Mondiale 2026.
Il comunicato del Portogallo
Il terzino prende il posto di João Neves
Il commissario tecnico della nazionale Roberto Martínez ha convocato Nuno Tavares per far parte della squadra portoghese in vista della doppia sfida di qualificazione alla Coppa del Mondo contro Irlanda e Ungheria.
Il terzino sinistro 25enne della Lazio torna in Nazionale e prende il posto di João Neves, svincolato.
Il Dipartimento Salute e Prestazioni della FPF, in collaborazione con il reparto medico del Paris SG, ha ritenuto che il centrocampista della nazionale portoghese non sia fisicamente idoneo a partecipare alle partite della nazionale.
Il Portogallo affronterà l'Irlanda l'11 e l'Ungheria il 14, entrambe le partite inizieranno alle 19:45 all'Estádio José Alvalade.