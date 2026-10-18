Provstgaard nel post: "Abbiamo un solo obiettivo, far vincere la Lazio ogni weekend"

Oliver Provstgaard ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco dopo il fischio finale di Juventus-Lazio.

Provstgaard a Dazn

Siamo molto contenti, è stata una grande partita. Dobbiamo migliorare qualcosa, ma ci sono anche cose che abbiamo fatto molto bene. Mi godo il calcio e il campo, per questo sorrido sempre. Mi piace lavorare. Il lavoro ripaga sempre, sono contento della partita che ho fatto e della crescita.

Su Gattuso

Gattuso è importante nella mia crescita. Sa le qualità che ho e dove devo migliorare. Mi sta aiutando come fa con la squadra. Sono contento sia arrivato. Non ho mai provato un'atmosfera come c'è quella che vivo adesso a Formello.

L'intesa difensiva