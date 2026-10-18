Provstgaard nel post: "Abbiamo un solo obiettivo, far vincere la Lazio ogni weekend"

Oliver Provstgaard ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco dopo il fischio finale di Juventus-Lazio

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Oliver Provstgaard ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco dopo il fischio finale di Juventus-Lazio.

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Provstgaard a Dazn

Siamo molto contenti, è stata una grande partita. Dobbiamo migliorare qualcosa, ma ci sono anche cose che abbiamo fatto molto bene. Mi godo il calcio e il campo, per questo sorrido sempre. Mi piace lavorare. Il lavoro ripaga sempre, sono contento della partita che ho fatto e della crescita. 

Su Gattuso 

Gattuso è importante nella mia crescita. Sa le qualità che ho e dove devo migliorare. Mi sta aiutando come fa con la squadra. Sono contento sia arrivato. Non ho mai provato un'atmosfera come c'è quella che vivo adesso a Formello. 

L'intesa difensiva

Hanno tutti qualità. Questo è un ambiente che ci piace tanto. Abbiamo un solo obiettivo: far vincere la Lazio ogni weekend.

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