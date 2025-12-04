Lazio-Milan, Marusic: "Eravamo motivati dopo la sconfitta di sabato. I tifosi?..."
Il terzino Adam Marusic ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset al termine della gara Lazio-Milan di Coppa Italia
Zaccagni, Marusic - Fraioli
Le dichiarazioni di Adam Marusic a Sport Mediaset
La vittoria dela Lazio contro il Milan
Eravamo motivati dopo la sconfitta di sabato, tutti volevamo fare risultato e ci siamo riusciti.
L'esultanza sotto la curva
I tifosi sono sempre al nostro fianco, voglio ringraziarli e spero di festeggiare per tante altre partite insieme