Delirio a Napoli: le reazioni dei tifosi al gol di Pedro

Scudetto, qualificazione alle competizioni UEFA e salvezza (Monza a parte) si decideranno tutte all'ultima giornata di campionato (per scoprire date e orari clicca qui). Il 37° turno, conclusosi ieri, non ha sancito verdetti definitivi dando così vita ad una delle ultime giornate di campionato più intense di sempre. Sotto le luci della ribalta ci sono finite principalmente Inter-Lazio e Parma-Napoli con due finali thriller, a San Siro il gol del pareggio di Pedro al 90' e al Tardini il rigore revocato al VAR in favore dei partenopei.

Virali le reazioni dei tifosi del Napoli al gol di Pedro

Sui social stanno andando virali le reazioni dei tifosi del Napoli al gol di Pedro su rigore al 90' contro l'Inter, rete che ha permesso alla formazione di Antonio Conte di rimanere in vetta alla classifica a +1 sui nerazzurri ed avere il destino nelle proprie mani per lo Scudetto.

Queste le reazioni dei tifosi partenopei al gol di Pedro come testimoniato da un video pubblicato sul profilo Facebook de Il Messaggero.

