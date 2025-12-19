Lazio protagonista con "Regalo sospeso", doni ai bambini con Isaksen, Basic e Farcomeni

La Lazio in prima linea per il sociale. I calciatori Toma Basic, Gustav Isaksen e Vincenzo Farcomeni oltre a Cristina Mezzaroma, presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900, hanno partecipato alla consegna dei kit del "Regalo sospeso" presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I.

Il Regalo sospeso è un'iniziativa realizzata dall'UNICEF in collaborazione con Clementoni a favore di 2.500 bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case-famiglia in tutta Italia. I Regali sospesi sono speciali cofanetti regalo, creati da Clementoni e illustrati dallo street artist romano Merione, dedicati al tema dei diritti dell'infanzia. Ogni cofanetto contiene: un libretto giochi e attività, le carte Memo sui diritti dei bambini, degli adesivi e la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in parole semplici.

Dopo Napoli, Ancona, Milano e Roma, nelle prossime settimane saranno realizzate diverse consegne speciali dei “Regali sospesi” ai bambini ospiti in strutture ospedaliere, che vedranno impegnati l’UNICEF e Clementoni.

È possibile sostenere la campagna dell’UNICEF “Regalo sospeso” realizzata con il sostegno di Clementoni con una donazione minima di 10 Euro presso i Comitati locali UNICEF e on line. I fondi raccolti sosterranno i programmi dell’UNICEF a favore di tanti bambini e bambine in difficoltà nel mondo.