Lazio protagonista con "Regalo sospeso", doni ai bambini con Isaksen, Basic e Farcomeni
I giocatori biancocelesti hanno consegnato dei cofanetti regalo ai bambini ospiti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I di Roma
La Lazio in prima linea per il sociale. I calciatori Toma Basic, Gustav Isaksen e Vincenzo Farcomeni oltre a Cristina Mezzaroma, presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900, hanno partecipato alla consegna dei kit del "Regalo sospeso" presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I.
Il comunicato della Lazio
Il Regalo sospeso è un'iniziativa realizzata dall'UNICEF in collaborazione con Clementoni a favore di 2.500 bambini ospiti in strutture ospedaliere e in case-famiglia in tutta Italia. I Regali sospesi sono speciali cofanetti regalo, creati da Clementoni e illustrati dallo street artist romano Merione, dedicati al tema dei diritti dell'infanzia. Ogni cofanetto contiene: un libretto giochi e attività, le carte Memo sui diritti dei bambini, degli adesivi e la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in parole semplici.
Dopo Napoli, Ancona, Milano e Roma, nelle prossime settimane saranno realizzate diverse consegne speciali dei “Regali sospesi” ai bambini ospiti in strutture ospedaliere, che vedranno impegnati l’UNICEF e Clementoni.
È possibile sostenere la campagna dell’UNICEF “Regalo sospeso” realizzata con il sostegno di Clementoni con una donazione minima di 10 Euro presso i Comitati locali UNICEF e on line. I fondi raccolti sosterranno i programmi dell’UNICEF a favore di tanti bambini e bambine in difficoltà nel mondo.