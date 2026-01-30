Moretto: "La Lazio ha presentato un'offerta per Frattesi, ecco come stanno le cose..."

Lunedì chiuderà il calciomercato, in giornata è arrivato Przyborek ma non basta: la questione Romagnoli va chiarita e c'è l'urgenza di regalare a Sarri una mezz'ala adatta al suo calcio. In queste ore Davide Frattesi è stato accostato alla Lazio: l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha fatto il punto sul calciatore attualmente in forza all'Inter.

Photo by Carl Recine/Getty Images via onefootball frattesi champions inter

Interesse della Lazio per Frattesi: il punto di Matteo Moretto

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Matteo Moretto, si alza il pressing del Nottingham Forest per Davide Frattesi, parti vicini. Il club inglese vuole anticipare la concorrenza e intensifica i contatti per il centrocampista dell'Inter. La Lazio ha presentato un'offerta nelle ultime ore, rifiutata. L'Atletico Madrid non si è ancora materializzato. Fabrizio Romano ha aggiunto che la decisione finale spetterà proprio al calciatore.