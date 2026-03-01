Più solida lontano dall‘Olimpico: i numeri della Lazio in trasferta

La banda di Sarri ha trovato un equilibrio in campo che ha portato un buon rendimento in trasferta

Emanuele Petrucci /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Quest’oggi la Lazio è attesa dalla sfida contro i granata che hanno appena cambiato guida tecnica: per i biancocelesti si tratta della seconda gara consecutiva fuori dall’Olimpico.

Lazio
Getty images via onefootball by Marco Rosi -ss lazio-

I numeri della Lazio in trasferta 

La Lazio nelle ultime sei gare fuori dall’Olimpico è rimasta imbattuta, sono due le vittorie e quattro i pareggi. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, le ultime tre gare esterne sono terminate in parità, due di queste sul risultato di 0-0. L’ultima sconfitta lontano da casa risale alla sfida del 29 novembre contro il Milan, i biancocelesti hanno potuto contare su una solidità difensiva e un ottimo lavoro in fase di non possesso che hanno permesso a Sarri e ai suoi ragazzi di tenere botta in campi non semplici. 

 

