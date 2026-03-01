Esclusiva| Piva (Tuttosport): "Torino-Lazio? Partita molto tesa. Sugli errori arbitrali..."

Questo pomeriggio, alle ore 18:00, i biancocelesti tornano in trasferta per un match che profuma di test verità contro i Granata. Entrambe le squadre arrivano al fischio d’inizio col fiato corto: la Lazio deve stringere i denti tra infermeria piena, tensioni extra-campo e un attacco che fatica a sbloccarsi, mentre in casa Toro è tempo di rivoluzione. Con l'esordio di mister D’Aversa al posto di Baroni, i padroni di casa cercano una scossa immediata per blindare una difesa finora troppo fragile e non rischiare la retrocessione in Serie B. A commentare questa battaglia di carattere ci ha pensato il giornalista di Tuttosport Andrea Piva, che è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni.

Il profilo del giornalista Andrea Piva

Classe 1987 e firma di punta di Tuttosport, Andrea Piva è il radar numero uno per tutto ciò che ruota attorno al mondo Granata. Come vicedirettore di Toro.it, racconta ogni giorno il campo con precisione e un taglio sempre sul pezzo. Nel 2025 ha conquistato il prestigioso Premio Dardanello, confermandosi un fuoriclasse del giornalismo sportivo regionale. Che si tratti di calciomercato o analisi tattiche, le sue cronache sono una garanzia per chi vuole capire davvero cosa succede in casa Toro. Un cronista che gioca sempre d'attacco, puntando dritto alla notizia.

