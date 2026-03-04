Lazio-Atalanta, Dia "Gol importante ma fa male la vittoria persa"

Al termine dell'incontro Lazio-Atalanta, valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, Boulaye Dia è intervenuto a Sportmediaset.

Il gol è molto importante per me perché non segnavo da molto tempo, ma abbiamo perso la vittoria e questo fa più male. Quando la squadra è tutta insieme siamo forti. Abbiamo fatto una bella partita, segnato due volte, ma abbiamo subito subito il pareggio.