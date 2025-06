L'ex Lazio Immobile si avvicina al ritorno all'Italia

Solo un anno fa, Ciro Immobile, svestiva la tanto amata maglia biancoceleste per trasferirsi in Turchia, al Besiktas. La sua avventura turca sembra esser già giunta al termine con la voglia dell'ex capitano della Lazio a fare rientro in Italia. Pochi minuti fa l'argomento è stato nuovamente trattato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, che tramite la trasmissione Sky, Calciomercato-L'originale, ha sottolineato come un club italiano stia riallacciando i contatti per riportare Immobile nel campionato di serie A.

I dettagli

I giornali sportivi scrivono, parlano, danno notizie di calciomercato ma capire quanto ci sia davvero di reale e concreto non è sempre facile. Nel caso di Ciro Immobile, da alcune settimane rimbalzano nomi di club italiani accostati all'ex capitano della Lazio. Adesso qualcosa sembra concretizzarsi, la conferma arriva da Gianluca Di Marzio. La prima squadra che inizia a muoversi concretamente è il Bologna di Vincenzo Italiano. I rossoblu stanno sondando il terreno per capire quanto sia fattibile l'operazione.

I numeri dell'ultima stagione in Turchia per Immobile

Una buona stagione quella di Ciro Immobile in Turchia. L'attaccante ha raccolto tutto l'amore del pubblico delle aquile bianconere del Besiktas. Le statistiche sono importanti: 30 partite disputate, 15 gol e 4 assist.

Il dettaglio che attira maggiormente l'interesse delle italiane è lo stato fisico di Immobile. Nonostante infatti i suoi 35 anni e mezzo, l'ex Lazio non sembra aver avuto grossi problemi fisici e le sue prestazioni sono state eccelse anche a livello atletico.