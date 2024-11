Monza-Lazio | Rovella nel post: “Contento per la convocazione in Nazionale, ma oggi pensavo solo alla Lazio”

È terminato il match dei biancocelesti iniziato alle ore 18.00 allo stadio U-Power di Monza contro la formazione locale guidata da un grande e storico ex biancoceleste, Alessandro Nesta. La sfida, valida per la dodicesima giornata di Serie A, per la Lazio (dopo le ultime vittorie contro Como e Cagliari), attualmente nelle zone più alte della classifica, a pochi punti dalla prima posizione e Monza (dopo le sconfitte contro Milan e Atalanta) è stata giocata con grande motivazione da entrambe le squadre. Dopo il match vinto 0-1 dalla Lazio, è intervenuto il calciatore Rovella

Rovella a Sky

Sulla partita

Tornare a Monza oggi per la partita mi ha spronato, c’era tutta la mia famiglia, è stato fantastico.

Sulla convocazione in Nazionale

Sono contento per la convocazione in Nazionale, ma oggi pensavo solo alla Lazio. Sono contento per la vittoria e per i laziali presenti allo stadio.

Rovella a Dazn