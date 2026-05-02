I calciatori più cliccati del mese, c’è un laziale: la classifica

L’infortunio di Provedel ha dato una chance importante a Motta di esordire in Serie A e il classe 2005 la sta sfruttando al meglio: è lui l’eroe di Bergamo che ha regalato ai tifosi una gioia importante.

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Motta è nella classifica dei calciatori più cliccati del mese

Transfermarkt, attraverso un post Instagram ha pubblicato la classifica dei calciatori più cliccati del mese di aprile: al secondo posto, dopo Olise è stato inserito proprio Edoardo Motta. Il giovanissimo portiere italiano sta attirando l’attenzione del panorama calcistico.

Il post Instagram