I calciatori più cliccati del mese, c’è un laziale: la classifica
Di seguito la classifica dei calciatori più cliccati del mese di aprile
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
L’infortunio di Provedel ha dato una chance importante a Motta di esordire in Serie A e il classe 2005 la sta sfruttando al meglio: è lui l’eroe di Bergamo che ha regalato ai tifosi una gioia importante.
Motta è nella classifica dei calciatori più cliccati del mese
Transfermarkt, attraverso un post Instagram ha pubblicato la classifica dei calciatori più cliccati del mese di aprile: al secondo posto, dopo Olise è stato inserito proprio Edoardo Motta. Il giovanissimo portiere italiano sta attirando l’attenzione del panorama calcistico.