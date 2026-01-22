Lazio-Genoa, tifo organizzato: "Non acquistare i biglietti della gara perché..."
Il tifo organizzato ha rilasciato un importante dichiarazioni comunicato riguardo la gara Lazio-Genoa
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Il tifo organizzato ha rilasciato un importante comunicato riguardo l'incontro tra la Lazio e il Genoa, in probabilmente venerdì 30 gennaio alle ore 20:45.
Lazio-Genoa: il tifo organizzato in protesta
Chiediamo a tutti i laziali non abbonati di non acquistare i biglietti per la gara Lazio-Genoa. Stiamo valutando in che modo far proseguire la contestazione in virtù di come si evolverà il mercato in casa Lazio, riteniamo che ormai la situazione sia sempre più compromessa da una gestione allo sbando totale.