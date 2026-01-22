Lazio, anche Alessandro Battista firma la petizione: il suo duro commento

Qualche giorno fa i giornalisti Alberto Ciapparoni e Federico Marconi hanno lanciato una petizione con la speranza di salvare la Lazio, visto il periodo di profonda crisi che va ormai da troppo tempo. Tra i firmatari risalta il nome di Alessandro Di Battista, politico e grande tifoso laziale.

Qualsiasi iniziativa per liberare la Lazio da un personaggio incapace e mediocre avrà il mio sostegno. E finiamola di chiamarlo Presidente, quando non lo sarà più nemmeno sulla carta tutti si renderanno conto che questo gestore presidente non lo è mai stato. Arriverà quel giorno e sarà più bello del 14 o del 26 maggio. Forza Lazio!