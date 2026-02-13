Lotito: "Che i tifosi si interroghino, ma io rispondo coi fatti. Sul Flaminio..."

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha risposto con toni pacati alla contestazione portata avanti da una parte della tifoseria, guardando al tempo stesso al futuro del club.

In un'intervista al Corriere della Sera, Lotito ha ribadito la volontà di presentare pubblicamente il progetto legato alla riqualificazione dello Stadio Flaminio, considerato un passaggio strategico per la crescita della società.

Nella vita come nel calcio il dissenso esiste e va rispettato. Fa parte della passione e la passione è l’anima della Lazio. Può accadere a volte che alcune mie dichiarazioni vengano interpretate in modo diverso da ciò che intendo. È legittimo, quindi, che i tifosi si interroghino, ma io rispondo coi fatti.