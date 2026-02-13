Lazio, la svolta di Bologna: ora l’Atalanta è il bivio

La vittoria sul Bologna nei quarti di Coppa Italia vale molto più di una semplice semifinale. La Lazio si è guadagnata il doppio confronto con l’Atalanta, ma soprattutto ha ritrovato compattezza e convinzione.

Il successo del Dall’Ara rappresenta il manifesto di una nuova fase. Come sottolinea il Corriere dello Sport, alla base c’è un gruppo che si è ricompattato nei momenti più delicati e un piano gara più diretto: ripartenze rapide, verticalizzazioni immediate, cross attaccati con decisione. Meno possesso sterile, più concretezza. È una Lazio diversa, plasmata da un Maurizio Sarri meno esteta e più pragmatico, disposto a sacrificare qualcosa sul piano del palleggio pur di tornare competitivo.

Ora il cammino incrocia di nuovo l’Atalanta, già rivale in Coppa e prossima avversaria anche in campionato all’Stadio Olimpico. La Dea, avanti di sei punti, rappresenta uno snodo cruciale: una vittoria riaprirebbe la corsa e alimenterebbe fiducia in vista della semifinale, una sconfitta renderebbe più complessa la risalita.

La stagione non è stata lineare, ma qualcosa si è acceso. La squadra corre di più, si aiuta, accetta di abbassarsi e ripartire. Forse non c’è ancora la brillantezza totale immaginata da Sarri, ma la Lazio ha ritrovato un valore fondamentale nei momenti difficili: l’unità. E con essa, il coraggio di cambiare pelle.