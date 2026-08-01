Le parole di Gattuso dopo il match Lazio-Avellino

Vittoria per la formazione biancoceleste

Il mister Gennaro Gattuso, dopo l'amichevole Lazio-Avellino, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Lazio Style. La squadra biancoceleste vince il terzo test precampionato grazie alle reti di Serra, Belahyane, Taylor, Artistico su rigore e la doppietta firmata da Ratkov.

Le sue parole

La squadra sta cominciando a fare quello che vogliamo: pressione alta, uomo su uomo. Si rischia qualcosina, siamo contenti perché c'è entusiasmo, dobbiamo alzare il livello, secondo me stiamo lavorando bene e bisogna ancora alzare l'asticella. È un piacere allenarli, chi mi conosce sa che stile ho, con Taylor dopo mezz'ora è finito tutto. Siamo contenti, già il fatto di non aver perso giocatori, abbiamo fatto meno danni possibili, bisogna dare continuità ed arrivare a picchi di velocità più elevati.

Ha ritrovato il suo amico Alessandro Nesta, vorrebbe prendere da lui quell'essere tifoso e amante di questa squadra ?

Sandro è stato un grandissimo compagno, ci sentiamo spesso. Lui è più pacato di me, come allenatore ha delle buonissime idee, ci confrontiamo spesso. Gli ho voluto bene, gli voglio bene e ho una grande stima.

Condoglianze alla famiglia di Baresi