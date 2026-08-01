Le parole di Gattuso dopo il match Lazio-Avellino

Gattuso su Nesta: "Sandro è stato un grandissimo compagno, ci sentiamo spesso. Lui è più pacato di me..."

Alisia Cerqua /
Gattuso
Marco Rosi

Vittoria per la formazione biancoceleste

Il mister Gennaro Gattuso, dopo l'amichevole Lazio-Avellino, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Lazio Style. La squadra biancoceleste vince il terzo test precampionato grazie alle reti di Serra, Belahyane, Taylor, Artistico su rigore e la doppietta firmata da Ratkov. 

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Le sue parole 

La squadra sta cominciando a fare quello che vogliamo: pressione alta, uomo su uomo. Si rischia qualcosina, siamo contenti perché c'è entusiasmo, dobbiamo alzare il livello, secondo me stiamo lavorando bene e bisogna ancora alzare l'asticella. È un piacere allenarli, chi mi conosce sa che stile ho, con Taylor dopo mezz'ora è finito tutto. Siamo contenti, già il fatto di non aver perso giocatori, abbiamo fatto meno danni possibili, bisogna dare continuità ed arrivare a picchi di velocità più elevati. 

Ha ritrovato il suo amico Alessandro Nesta, vorrebbe prendere da lui quell'essere tifoso e amante di questa squadra ?

Sandro è stato un grandissimo compagno, ci sentiamo spesso. Lui è più pacato di me, come allenatore ha delle buonissime idee, ci confrontiamo spesso. Gli ho voluto bene, gli voglio bene e ho una grande stima. 

Condoglianze alla famiglia di Baresi

Condoglianze alla sua famiglia, ai suoi figli, a sua moglie, a suo fratello. Franco era un uomo che parlava poco e sorrideva poco, ma di quelle poche parole che gli uscivano dalla bocca ne sbagliava poche. Era unico, è venuto a mancare presto, è andato a fare compagnia a tanti campioni. Rimarrà nella storia del calcio mondiale, sono d'accordo con chi dice che bisogna dargli il pallone d'oro. Quando alzava la mano lui ne sbagliava pochi di fuorigioco.  

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