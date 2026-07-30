Lazio, tensione a Formello: Gattuso 'caccia' Taylor durante l'allenamento

Lazio, tensione a Formello: Gattuso allontana Taylor durante l'allenamento

Durante la seduta mattutina della Lazio, il protagonista è stato Kenneth Taylor, coinvolto in un acceso confronto con Gennaro Gattuso che si è concluso con l'allontanamento del centrocampista dal terreno di gioco.

L'episodio, secondo quanto riportato da Radio Laziale, si è verificato dopo poco più di un'ora dall'inizio dell'allenamento. Il centrocampista olandese si è lamentato per un colpo subito e, contemporaneamente, ha ricevuto un richiamo da parte dello stesso Gattuso.

Il rimprovero non è stato gradito da Taylor, che avrebbe manifestato il proprio disappunto, apparentemente senza rivolgersi in maniera diretta al tecnico. Una situazione che ha immediatamente aumentato la tensione sul campo.

Gattuso interrompe l'allenamento e si confronta con Taylor

A quel punto Gattuso ha deciso di fermare subito la seduta. Il tecnico della Lazio si è diretto verso Taylor, rivolgendogli alcune parole con decisione e invitandolo chiaramente a lasciare il terreno di gioco.

L'episodio si è consumato davanti al gruppo, confermando come ogni allenamento stia assumendo un peso sempre maggiore con l'avvicinarsi dell'inizio della nuova stagione.

Taylor lascia il campo e raggiunge gli spogliatoi

Dopo il confronto con l'allenatore, Kenneth Taylor si è tolto il fratino e si è avviato verso gli spogliatoi con la testa bassa, chiudendo così il momento di tensione vissuto durante la seduta mattutina.