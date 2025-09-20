Manfredonia: "Derby delicato, lo vincerà chi avrà più coraggio"

L'attesa si fa sempre di meno, mancano ormai meno di 24 ore al derby della Capitale, il primo della stagione. Lazio e Roma si sfideranno questa domenica all'Olimpico alle ore 12:00, una gara molto sentita nell'ambiente romano, che simboleggia la rivalità sportiva tra le due squadre. La Lazio arriva da una sconfitta rimedita in casa del Sassuolo, che ha demoralizzato non poco i tifosi biancocelesti. Anche la Roma arriverà all'Olimpico dopo aver perso in casa contro il Torino per 0-1, una sconfitta quasi inaspettata. In occasione di questo importantissimo match, ai micironfoi di LazioPress.it è intervenuto in esclusiva il doppio ex della gara Lionello Manfredonia.

Che partita si aspetta domani?

Partita delicata per entrambe. vengono tutte e due da due sconfitte e quindi non da un buon momento. Penso che il derby possa essere un crocevia importante sia per la Lazio che per la Roma, e questo la rende una partita ancora più delicata.

Con quali motivazioni ci arriva la Lazio?

Roma è una città difficile da gestire dal punto di vista della pressione. I tifosi hanno l'entusiasmo alle stelle per una vittoria, poi non appena perdi una gara è finita. Per me bisogna essere equilibrati in questo senso. La Lazio non ha potuto fare campagna acquisti, ha gli stessi giocatori dell'anno scorso e quindi inevitabilmente ha dei limiti. Io però confido nella bravura di Sarri per poter recuperare in classifica almeno fino a gennaio, quando forse la Società si muoverà sul mercato.

È il primo derby di Gasperini, come lo vivrà?

Il fatto di non averlo mai gioato non cedo sia un vantaggio, anzi. Per me il fatto che ci siano pochissimi romani a giocare questo derby è una cosa negativa. Ormai non ci sono più ragazzi dei vivai, romani; oggi sono tutti stranieri, che vivono il derby fino ad un certo punto. Ai miei tempi non era così, questa partita era molto più sentita soprattutto da noi giocatori che scendevamo in campo.

Al di là del derby, dove può arrivare la squadra di Sarri?

La Lazio al momento credo sia sullo stesso piano delle stagioni precedenti. Se a gennaio la Società prenderà qualche giocatore di valore, allora si può pensare a qualcosa di più, sia dal punto di vista tecnico che della classifica, e quindi anche in termini di obiettivi.

C'è un aspetto in particolare per cui la Lazio può mettere in difficoltà la Roma?