Claudia Rizzo, nuova presidente della Ternana, ed il siparietto sulla Lazio in conferenza

Ieri allo Stadio Libero Liberali di Terni si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della nuova presidenza della Ternana, a prendere le redini della società sarà la giovane imprenditrice Claudia Rizzo. Ad esordio della conferenza c'è stato il passaggio della campanella tra Massimo Ferrero ed appunto Claudia Rizzo.

Claudia Rizzo e la Lazio durante la conferenza stampa di presentazione

Nel corso delle tante domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa, è stata chiesto chiesto alla nuova presidente quale fosse la sua fede calcistica, che sin lì si era professata una gran tifosa di calcio. Prima che potesse rispondere, è intervenuto a gamba tesa Massimo Ferrero che ridendo ha detto: “Non fare l'errore mio che ho detto di essere tifoso della Roma e quando ero alla Sampdoria mi hanno ammazzato, menti come mentono tutti i presidenti, è tifosa della Ternana!”. A quel punto il giornalista ha chiesto quale fosse il gruppo di atletica con cui gareggiava e la presidente Claudia Rizzo ha risposto “S.S. Lazio” scatenando le sue risate e quelle dei giornalisti che hanno capito la fede della nuova presidente.

Ferrero - Via onefootball (Photo by Getty Images)

Claudia Rizzo prima donna ad essere presidente della Ternana

Claudia Rizzo è la prima donna presidente nella storia della Ternana. Per i rossoverdi è la quarta presidenza che si alterna nel giro di pochi anni e adesso sarà competenza della famiglia Rizzo.