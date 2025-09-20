Claudia Rizzo, nuova presidente della Ternana, ed il siparietto sulla Lazio in conferenza
Nel corso della conferenza stampa di Claudia Rizzo, nuova presidente della Ternana, c'è stato un curioso siparietto riguardante la Lazio
Ieri allo Stadio Libero Liberali di Terni si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della nuova presidenza della Ternana, a prendere le redini della società sarà la giovane imprenditrice Claudia Rizzo. Ad esordio della conferenza c'è stato il passaggio della campanella tra Massimo Ferrero ed appunto Claudia Rizzo.
Claudia Rizzo e la Lazio durante la conferenza stampa di presentazione
Nel corso delle tante domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa, è stata chiesto chiesto alla nuova presidente quale fosse la sua fede calcistica, che sin lì si era professata una gran tifosa di calcio. Prima che potesse rispondere, è intervenuto a gamba tesa Massimo Ferrero che ridendo ha detto: “Non fare l'errore mio che ho detto di essere tifoso della Roma e quando ero alla Sampdoria mi hanno ammazzato, menti come mentono tutti i presidenti, è tifosa della Ternana!”. A quel punto il giornalista ha chiesto quale fosse il gruppo di atletica con cui gareggiava e la presidente Claudia Rizzo ha risposto “S.S. Lazio” scatenando le sue risate e quelle dei giornalisti che hanno capito la fede della nuova presidente.
Claudia Rizzo prima donna ad essere presidente della Ternana
Claudia Rizzo è la prima donna presidente nella storia della Ternana. Per i rossoverdi è la quarta presidenza che si alterna nel giro di pochi anni e adesso sarà competenza della famiglia Rizzo.