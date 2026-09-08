Pallone d’Oro 2026, svelati i 30 candidati: solo uno gioca in Serie A
France Football svela i 30 candidati al Pallone d’Oro 2026: Serie A rappresentata da un solo giocatore, assente Donnarumma.
Pallone d’Oro 2026, un solo giocatore della Serie A tra i 30: Donnarumma non c’è
Sono state svelate le nomination per il Pallone d’Oro 2026. Nel corso della giornata, France Football ha annunciato ufficialmente la shortlist dei 30 calciatori in corsa per la 70ª edizione del premio individuale più prestigioso del calcio mondiale.
Un elenco che presenta un dato particolarmente significativo per il calcio italiano: soltanto un giocatore della Serie A compare tra i 30 candidati. Si tratta di Lautaro Martínez dell’Inter.
Tra i nomi presenti nella lista, invece, non c’è Gianluigi Donnarumma. La shortlist comprende alcuni dei grandi protagonisti del calcio internazionale, da Kylian Mbappé a Erling Haaland, passando per Lamine Yamal, Lionel Messi, Jude Bellingham e Ousmane Dembélé.
Pallone d’Oro 2026, France Football svela tutte le nomination
Nel corso della giornata France Football ha reso note le candidature per la 70ª edizione del Pallone d’Oro.
Non soltanto la lista maschile. Sono state annunciate anche le 30 candidate al Pallone d’Oro femminile, oltre ai nominati per gli altri riconoscimenti che saranno assegnati durante la cerimonia.
L’appuntamento con la consegna dei premi è fissato per lunedì 26 ottobre 2026.
Pallone d’Oro 2026: l’elenco completo dei 30 candidati
Ecco tutti i calciatori inseriti nella shortlist:
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Pau Cubarsí (Barcellona)
- Marc Cucurella (Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Luis Díaz (Bayern Monaco)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Gabriel (Arsenal)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Harry Kane (Bayern Monaco)
- Khvitcha Kvaratskhelia (PSG)
- Lamine Yamal (Barcellona)
- Sadio Mané (Al-Nassr)
- Marquinhos (PSG)
- Lautaro Martínez (Inter)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (PSG)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- João Neves (PSG)
- Michael Olise (Bayern Monaco)
- Willian Pacho (PSG)
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah)
- Declan Rice (Arsenal)
- Rodri (Barcellona)
- Fabián Ruiz (PSG)
- William Saliba (Arsenal)
- Ferran Torres (PSG)
- Dayot Upamecano (Bayern Monaco)
- Vinícius Jr. (Real Madrid)
- Vitinha (PSG)
La corsa al Pallone d’Oro 2026 entra così ufficialmente nel vivo. I vincitori dei riconoscimenti saranno svelati durante la cerimonia in programma il 26 ottobre 2026.