Monte ingaggi Lazio 2026/27: tutti gli stipendi, da Zaccagni a Floriani

Quanto guadagnano i giocatori della Lazio nella stagione 2026/2027? Il mercato estivo ha cambiato il volto della rosa biancoceleste, con nuovi innesti importanti e una conseguente ridefinizione delle gerarchie anche sul fronte degli stipendi.

In cima alla classifica c'è Mattia Zaccagni, che si conferma uno dei principali riferimenti economici della squadra. Subito dietro figura Davide Frattesi, uno degli innesti che hanno contribuito a mantenere elevata la media salariale della rosa. Il tutto all'interno di un budget complessivo che resta sotto controllo.

I dati, riportati da Calcio e Finanza, fanno riferimento alle stime di Capology aggiornate dopo la chiusura del mercato estivo. Le cifre indicate rappresentano gli stipendi fissi lordi annuali e non comprendono eventuali bonus, premi, diritti d'immagine e altri compensi variabili.

Stipendi Lazio 2026/27: chi sono i giocatori più pagati

Ai vertici della graduatoria degli stipendi della Lazio troviamo Zaccagni e Frattesi. Nella tabella aggiornata, l'attaccante biancoceleste percepisce uno stipendio fisso lordo annuo stimato di 5,56 milioni di euro, mentre il centrocampista è a 5,19 milioni.

Alle loro spalle c'è Nuno Tavares, con uno stipendio lordo annuo stimato di 4,44 milioni di euro. Seguono Adam Marusic e Nicolò Rovella, entrambi a quota 3,70 milioni.

Nella parte alta della graduatoria figurano anche Manuel Lazzari, Kenneth Taylor e Danilho Doekhi, tutti con uno stipendio stimato di 3,15 milioni di euro lordi a stagione.

Più indietro troviamo altri elementi importanti della rosa. Albert Gudmundsson è a quota 2,82 milioni, mentre Danilo Cataldi percepisce circa 2,78 milioni di euro lordi annui. Una distribuzione che mostra come diverse voci di costo siano ripartite tra i vari reparti.

Stipendi Lazio 2026/27: quanto guadagnano tutti i giocatori

Giocatore Ruolo Stipendio fisso lordo annuo Mattia Zaccagni Attaccante 5,56 milioni € Davide Frattesi Centrocampista 5,19 milioni € Nuno Tavares Difensore 4,44 milioni € Adam Marusic Difensore 3,70 milioni € Nicolò Rovella Centrocampista 3,70 milioni € Manuel Lazzari Difensore 3,15 milioni € Kenneth Taylor Centrocampista 3,15 milioni € Danilho Doekhi Difensore 3,15 milioni € Albert Gudmundsson Attaccante 2,82 milioni € Danilo Cataldi Centrocampista 2,78 milioni € Josip Sutalo Difensore 2,50 milioni € Fisayo Dele-Bashiru Centrocampista 2,41 milioni € Luca Pellegrini Difensore 2,41 milioni € Tijjani Noslin Attaccante 2,41 milioni € Patric Difensore 2,22 milioni € Gustav Isaksen Attaccante 1,92 milioni € Reda Belahyane Centrocampista 1,85 milioni € Matteo Cancellieri Attaccante 1,48 milioni € Christos Mandas Portiere 1,03 milioni € Oliver Provstgaard Difensore 930.000 € Adrian Przyborek Attaccante 560.000 € Edoardo Motta Portiere 280.000 € Romano Floriani Mussolini Difensore 190.000 € Filipe Bordon Difensore 170.000 € Alessio Furlanetto Portiere 110.000 € Diogo Leite Difensore in attesa di ufficialità

Fonte: Capology. Le cifre rappresentano stime dello stipendio fisso lordo annuale e non comprendono bonus, premi, diritti d'immagine e altri compensi.

Monte ingaggi Lazio 2026/27: quanto costa la rosa biancoceleste

Per valutare quanto pesa effettivamente la rosa sui conti della società bisogna prendere in considerazione il valore lordo degli stipendi, che comprende anche gli oneri fiscali e contributivi sostenuti dal club.

Secondo le stime di Capology, nella stagione 2026/27 la Lazio presenta un monte stipendi fisso lordo di circa 63,67 milioni di euro. Una cifra equivalente a circa 1,22 milioni di euro alla settimana, dalla quale restano esclusi i bonus variabili.

La trasformazione della squadra è stata quindi accompagnata da una gestione salariale attenta. La società ha inserito diversi calciatori di valore, tra cui Frattesi e Gudmundsson, senza stravolgere la piramide retributiva. Zaccagni e Frattesi restano gli unici due calciatori oltre la soglia dei 5 milioni di euro lordi annui.

Un dato particolarmente interessante riguarda Romano Floriani Mussolini. Il giocatore romano figura infatti a 190mila euro lordi all'anno. Se la sua stagione dovesse proseguire con continuità e con una maglia da titolare, molto probabilmente le sue cifre saranno destinate a essere riviste.

La struttura degli stipendi riflette l'importanza tattica dei giocatori centrali nel progetto tecnico e, allo stesso tempo, punta a garantire una maggiore sostenibilità economica rispetto alla scelta di concentrare un contratto monstre su un singolo elemento.