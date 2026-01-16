Taylor in conferenza: “La Lazio è un grande club. Obiettivo? Arrivare in Europa"

Dopo il suo esordio nella sfida in trasferta contro il Verona, per Kenneth Taylor è tempo di presentarsi al pubblico biancoceleste. Il nuovo centrocampista della Lazio, arrivato dall’Ajax per 15 milioni, è stato il secondo acquisto del mercato di gennaio della società biancoceleste per rafforzare il reparto di mezzo da mettere a disposizione a Sarri, orfano della cessione di Matteo Guendouzi.

Sono molto felice. Buon benvenuto da Sarri come anche degli altri compagni.

Perché ho scelto la Lazio? È un grande club. È arrivata con un buon progetto. Ho parlato con presidente e direttore che mi hanno convinto.

Con il Verona? All'inizio non era facile adattarsi, ma anche con l'Ajax ho giocato nello stesso modo lo scorso anno. È stato bellissimo.

Essere cresciuti all'Ajax è una sensazione meravigliosa. la serie a è un campionato molto maturo che mi farà molto crescere.

Cosa mi ha richiesto Sarri e sul ruolo affidato? Non importa se gioco a destra o a sinistra. Il mister mi chiede quello che chiede agli altri: palleggio veloce e segnare gol.

Obiettivi? Penso che la squadra venga sempre prima. Se gioca bene la squadra giochi bene anche tu. La Serie A è un campionato maturo.

Lo scorso anno hanno giocato un bel calcio. Se ha influito sulla mia scelta? Forse un po' (ride, ndr).

Fraioli e Sarri hanno cose in comune, ma ancora presto per dirlo. Giocare davanti alla difesa? Posso giocare nella posizione in cui giocavo lo scorso anno.

Sono venuti tantissimi tifosi a Verona e con degli striscioni bellissimi da vedere. I compagni? mi stanno cercando di aiutare.

Ho giocato oltre 200 partite con l'Ajax e sentivo dentro di me la voglia di ambire ad altro. Il progetto che mi ha presento la Lazio? Era quello di arrivare in Europa.

Ho imparato a giocatore con il piede destro con mio padre quando ero molto giovane. Cataldi mi ha aiutato moltissimo, quando un giocatore con esperienza di parla devi solo ascoltarlo.

Il paragone con Kross? Non è proprio così.